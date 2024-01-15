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Происшествия 15 января 2024 15:10

В Казани иномарка не уступила дорогу встречному авто, двое пассажиров в больнице

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ДТП произошло на пересечении улиц Академика Парина – Карбышева в Казани.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Kia Ceed при повороте налево не уступил дорогу Nissan, который двигался навстречу. В резльтате столкновения пострадали 60-летняя и 36-летняя пассажирки Nissan, их увезли медики скорой помощи.

Автоинспекторами возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

#дтп в казани
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