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В Казани иномарка не уступила дорогу встречному авто, двое пассажиров в больнице
ДТП произошло на пересечении улиц Академика Парина – Карбышева в Казани.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Kia Ceed при повороте налево не уступил дорогу Nissan, который двигался навстречу. В резльтате столкновения пострадали 60-летняя и 36-летняя пассажирки Nissan, их увезли медики скорой помощи.
Автоинспекторами возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.
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