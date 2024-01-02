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Происшествия 2 января 2024 11:31

В Казани иномарка не уступила дорогу и сбила пожилую женщину на светофоре

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ДТП произошло накануне в районе пяти часов вечера на перекрестке улиц Карла Маркса – Гоголя.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 36-летний водитель Opel Astra при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В итоге пешеход получила травмы, ее доставили в ближайшую больницу. Полицейские возбудили дело об административном правонарушении.

#сбили пешехода
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