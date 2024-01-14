В Казани иномарка на перекрестке проехала на красный и попала в ДТП, водитель в больнице

Авария произошла сегодня в районе полуночи на пересечении улиц Татарстан – Право-Булачная.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, водитель Renault Sandero на перекрестке проехал на «красный» сигнал светофора и столкнулся с Kia.

В итоге водитель Kia Rio получил травмы, его доставили в больницу.

Возбуждено дело об административном правонарушении.