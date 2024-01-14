news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани иномарка на перекрестке проехала на красный и попала в ДТП, водитель в больнице
Скопировать ссылку
Авария произошла сегодня в районе полуночи на пересечении улиц Татарстан – Право-Булачная.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, водитель Renault Sandero на перекрестке проехал на «красный» сигнал светофора и столкнулся с Kia.
В итоге водитель Kia Rio получил травмы, его доставили в больницу.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2