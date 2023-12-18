Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани иномарка на большой скорости протаранила легковушку и сбила девочку у школы
В Казани иномарка на большой скорости протаранила легковушку и сбила девочку у школы.
ДТП произошло сегодня утром на Проспекте Заречье напротив дома №24.
Водитель Volkswagen превысил скорость, нарушил дистанцию и врезался в Kia Rio. После наезда на легковушку водитель Volksagen вывернул вправо, выехал на пешеходную часть дороги и сбил 15-летнюю школьницу, которая высадилась из Kia.
В итоге девочка получила травмы, ее госпитализировали в ДРКБ.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников