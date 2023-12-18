В Казани иномарка на большой скорости протаранила легковушку и сбила девочку у школы.

ДТП произошло сегодня утром на Проспекте Заречье напротив дома №24.

Водитель Volkswagen превысил скорость, нарушил дистанцию и врезался в Kia Rio. После наезда на легковушку водитель Volksagen вывернул вправо, выехал на пешеходную часть дороги и сбил 15-летнюю школьницу, которая высадилась из Kia.

В итоге девочка получила травмы, ее госпитализировали в ДРКБ.