news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 18 декабря 2023 13:29

В Казани иномарка на большой скорости протаранила легковушку и сбила девочку у школы

Скопировать ссылку

В Казани иномарка на большой скорости протаранила легковушку и сбила девочку у школы.

ДТП произошло сегодня утром на Проспекте Заречье напротив дома №24.

Водитель Volkswagen превысил скорость, нарушил дистанцию и врезался в Kia Rio. После наезда на легковушку водитель Volksagen вывернул вправо, выехал на пешеходную часть дороги и сбил 15-летнюю школьницу, которая высадилась из Kia.

В итоге девочка получила травмы, ее госпитализировали в ДРКБ.

#в казани сбили ребенка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100