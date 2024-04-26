В Казани инфекционисты из разных стран обсудили опасные болезни 21 века

На всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инфекционные болезни в 21 веке», которая прошла в Казани, обсудили биобезопасность и профилактику опасных заболеваний. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Республиканской клинической инфекционной больницы.

Участниками конференции стали врачи-инфекционисты и эпидемиологи со всех больниц и поликлиник Татарстана, а также специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Чеченской республики, Беларуси и Казахстана.

Фото: Пресс-служба РКИБ

На научных сессиях и симпозиумах медики обсудили актуальные вопросы инфекционной патологии, а также вопросы сохранения биобезопасности в современных реалиях.

«Обучение врачей-инфекционистов и эпидемиологов в республике Татарстан началось с открытия профильных научных кафедр. За сто лет на кафедрах прошли обучение тысячи студентов и врачей», – отметил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин на пленарном заседании.

Руководитель ведомства подчеркнул, что сегодня государство уделяет особое внимание вопросам сохранения здоровья граждан, и именно инфекционисты будут находиться на передовой в случае эпидемической угрозы.

Фото: Пресс-служба РКИБ

«Вы тот потенциал, который сейчас нам крайне необходим. И мы прекрасно понимаем, что именно врачи-инфекционисты – это тот кадровый состав, без которого мы не можем существовать. Спасибо за труд и плодотворной конференции!» – пожелал Миннуллин.

Мероприятие посвятили трем датам – 100-летию кафедр инфекционных болезней КГМУ и КГМА, 90-летию кафедры детских инфекций КГМУ и 125-летию РКИБ.

Высоко оценили работу местных врачей и гости из других городов.

Фото: Пресс-служба РКИБ

«Татарстан очень много значит для страны. Не случайно сто лет назад здесь образовалось несколько профильных научных кафедр. Заслуги наших коллег-инфекционистов из Казани известны на всю страну. Нам есть, что сегодня обсудить. В перспективе у нас очень много совместных научных проектов, исследований, в том числе по новым инфекциям и по профилактике», – отметил директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, главный инфекционист Санкт-Петербурга Константин Жданов.