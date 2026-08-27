В Казани имущество «Волгадорстроя» выставили на торги за 1,2 млрд рублей
Имущество компании «Волгадорстрой», связанной с предпринимателем Айратом Миннуллиным, выставили на торги в Казани. Среди активов – автовокзал «Восточный», дорожная техника и недвижимость. Общая стоимость выставленного имущества составляет около 1,2 млрд рублей, сообщает «КП – Казань».
Кроме того, на продажу выставили 13 земельных участков в казанском поселке Салмачи общей стоимостью 618,9 млн рублей. В их числе – улица Туган Як, которую оценили в 273,8 млн рублей.
За долги предпринимателя Ивана Газизянова также планируют продать земельные участки, расположенные вдоль реки Ноксы. При этом часть активов бенефициара «Волгадорстроя» уже находится в залоге у банков.
Айрат Миннуллин сейчас находится в СИЗО. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве на сумму 4 млрд рублей.
Торги проходят и по имуществу других предпринимателей. В Москве пытаются продать два пентхауса обанкротившегося бизнесмена Юрия Жукова в жилом комплексе «Золотой». Один объект оценили в 495 млн рублей, второй – в 540 млн. При этом права на один из пентхаусов оспаривает бывшая супруга Жукова.
В Казани также продают квартиру в жилом комплексе «Лазурные небеса», принадлежавшую бывшему партнеру семьи Абдуллиных. Стоимость объекта составляет 46,3 млн рублей.
Еще одним выставленным на торги объектом стал исторический «Дом Панфилова» на улице Лево-Булачной. Особняк XIX века имеет статус объекта культурного наследия и находится в неудовлетворительном состоянии. Его оценили в 56,7 млн рублей.
Торги по выставленным объектам планируют провести в ближайшие месяцы.