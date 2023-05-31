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Спорт 31 мая 2023 18:33

В Казани и Зеленодольске появятся два новых крытых футбольных манежа

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В Казани и Зеленодольске появятся два новых крытых футбольных манежа
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одобрен проект компании «Физра» по строительству двух новых крытых футбольных манежей в Казани и Зеленодольске. Об этом на брифинге в Кабмине РТ по итогам заседания Инвестиционного совета республики рассказала руководитель Агенства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Этот инвестор реализует проект по концессионным соглашениям. Уже идет реализация в Альметьевске и Набережных Челнах, сегодня мы рассмотрели два новых проекта в Казани и Зеленодольске», — пояснила спикер.

Глава АИР РТ добавила, что этот проект софинансирует Министерство спорта России.

#талия миннулина #футбольные манежи #инвестиционный совет рт
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