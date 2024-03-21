В Казани и в Елабужском районе РТ увеличилось число ДТП, в которых пострадали дети

В Казани и в Елабужском районе РТ отмечается рост числа ДТП, в которых пострадали дети. Об этом на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Доме Правительства РТ рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

«По оперативным данным, в республике зарегистрировано 69 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 73 пострадали. Существенный рост числа происшествий и пострадавших в них детей отмечается в Казани и в Елабужском районе», – указал он.

Больше половины ДТП с детьми-пассажирами произошли по вине водителей, которые грубо нарушали ПДД: выезжали на полосу встречного движения, нарушали требования сигналов светофора, не правильно выбирали дистанцию, а также перевозили детей без автокресла.

Важным направлением работы Рустем Гарипов назвал взаимодействие со СМИ.

«Именно СМИ помогают привлечь внимание широкого круга общественности к различным проблемам в сфере безопасности дорожного движения, донести важную информацию до целевой аудитории», – добавил он.