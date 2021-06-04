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Ру Тат
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4 июня 2021  07:12

В Казани и семи городах России готовят проекты ж/д общественного транспорта

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Проекты интеграции железнодорожной дороги в систему общественного транспорта разрабатываются в восьми городах России, в том числе в Казани. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2021 рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.  

«Проработано пока восемь основных городов», — пояснил Хуснуллин.

По его словам, рассматривается вопрос объединения железнодорожной сети с общественным транспортом в Казани, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Тольятти, Новосибирске, Краснодаре Севастополе.

На сегодня на программу закладывается финансирование в ближайшей перспективе в 8 млрд рублей, но до 2030-го для создания линий рельсового общественного транспорта с участием РЖД может потребоваться 100 млрд. Финансироваться все проекты будут по-разному: где-то используют средства РЖД, где-то инфраструктурные займы регионов, есть также инвесторы, передает РИА Новости.

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