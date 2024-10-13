В Казани и Осиново дважды зафиксированы нарушения ПДК по сероводороду

На прошлой неделе в Татарстане дважды фиксировались превышения допустимых концентраций сероводорода в воздухе. Об этом рассказали в Минэкологии РТ.

Так, 6 октября превышение показателей обнаружила автоматическая станция контроля в поселке Осиново, а в ночь с 6 на 7 октября — в Казани, на проспекте Ильгама Шакирова. В первом случае максимальная кратность достигла 1,58 ПДК, а во втором — 4,14 ПДК. Сведения направлены в Волжско-Камское межрегиональное Управление Росприроднадзора, а также Управление Роспотребнадзора по РТ, где будут приняты дальнейшие меры.

В 2024 году 17 станций контроля, работающих на территории республики, провели более 3 млн измерений, в том числе 1 млн в Казани.