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Общество 13 октября 2024 20:26

В Казани и Осиново дважды зафиксированы нарушения ПДК по сероводороду

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На прошлой неделе в Татарстане дважды фиксировались превышения допустимых концентраций сероводорода в воздухе. Об этом рассказали в Минэкологии РТ.

Так, 6 октября превышение показателей обнаружила автоматическая станция контроля в поселке Осиново, а в ночь с 6 на 7 октября — в Казани, на проспекте Ильгама Шакирова. В первом случае максимальная кратность достигла 1,58 ПДК, а во втором — 4,14 ПДК. Сведения направлены в Волжско-Камское межрегиональное Управление Росприроднадзора, а также Управление Роспотребнадзора по РТ, где будут приняты дальнейшие меры.

В 2024 году 17 станций контроля, работающих на территории республики, провели более 3 млн измерений, в том числе 1 млн в Казани.

#Экология #загрязнение воздуха
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