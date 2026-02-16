В Казани и Нижнекамском районе полицейские поймали 50 нарушителей закона о миграции

Фото: МВД по РТ

В Казани и Нижнекамском районе полицейские провели рейды, проверив основные места проживания и работы иностранных граждан – хостелы, общежития, рынки, стройки, торговые центры и кафе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В ходе проверок нашли 50 нарушений миграционного законодательства, включая незаконное трудоустройство. Нарушителям назначили штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. 14 иностранцев решено выдворить из России.

Сейчас полиция проверяет работодателей, которые допустили незаконное трудоустройство мигрантов. Им также может грозить ответственность.