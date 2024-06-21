В Казани и Набережных Челнах появились баннеры ко Дню Святой Троицы

Жителей Казани и Набережных Челнов поздравили с Днем Святой Троицы, разметив на улицах городов поздравительные баннеры. Об этом сообщает Миссионерский отдел Казанской епархии.

«23 июня отмечается День Святой Троицы, он же является Днем рождения Православной Церкви. В этот день мы вспоминаем, как Господь послал Святого Духа на своих апостолов, своих учеников, поэтому этот день считается днем зарождением христианской Церкви. Дальше начинается история апостольской проповеди и миссии», – рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Фото: © Миссионерский отдел Казанской епархии

Отец Александр отметил, что, к сожалению, не многие знают, что такое День Святой Троицы. Люди думают, что это просто день, когда храмы украшают березками.

«Зелень символизирует животворящую силу Святого Духа. Бог изливает на Церковь свои благодатные плоды и наша жизнь наполняется новым смыслов. Все творится и все создается. Суеверные люди придумывают множество примет, связанных с этим днем. Например, некоторые думают, что если в этот день пойдет дождь, то лето будет теплым. Но это все не верно. В этот день нужно идти в храм и встретить этот праздник за Литургией», – объяснил иерей.

Фото: © Миссионерский отдел Казанской епархии

Он добавил, что в свое время апостолы использовали все возможные средства, чтобы проповедовать и сегодня, в мире современных технологий, миссионеры следуют их примеру и тоже используют все доступные возможности.

«Мы разместили баннеры на самых оживленных улицах Казани и Набережных Челнов. Первый раз мы применили такой опыт поздравления верующих в этом году на Пасху – это вызывало большой положительный эффект и мы решили продолжить традицию», – заключил руководитель Миссионерского отделка Казанской епархии.