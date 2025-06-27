В Казани и Набережных Челнах по нацпроекту модернизируют 19 светофоров

В Татарстане в этом году модернизируют 19 светофоров. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на сумму более 122 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В том числе свыше 97 млн рублей выделено из федерального бюджета. Средства будут направлены на поставку и монтаж оборудования для автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани и Набережных Челнах», – отметили в министерстве.

В Казани модернизируют 13 светофоров, в том числе на ул. Декабристов – Горсоветская, ул. Декабристов – Лушникова, ул. Декабристов – Тверская, ул. Чуйкова – остановка Дружба, ул. Чуйкова – Лаврентьева и на других улицах.

В Набережных Челнах модернизируют шесть светофоров. Они расположены по ул. Чулман – остановка Маннанова, ул. Чулман – Королева, ул. Чулман – Дружбы Народов, ул. Чулман – остановка «40 Комплекс», ул. Чулман – Беляева, ул. Чулман – проспект Автозаводский.

Сейчас на объектах устанавливают адаптивные системы управления движением. Они автоматически регулируют режим работы светофоров в зависимости от загруженности дорог.

Кроме того, монтируются интеллектуальные дорожные контроллеры и камеры видеонаблюдения, фиксирующие интенсивность движения. Устанавливаются также обзорные камеры для мониторинга ситуации на перекрестках в режиме реального времени. Завершить монтаж и пусконаладочные работы планируется до 30 сентября.

В Татарстане внедрение интеллектуальной транспортной системы ведется с 2020 года. За последние четыре года оборудовано 15 метеостанций, 15 табло переменной информации, модернизировано 99 светофоров.