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Ру Тат
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22 мая 2021  00:14

«Татаркино» представит три башкирских фильма в Казани и Камских Полянах

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В Казани и Камских Полянах в рамках Дней башкирского кино покажут три картины, снятые в Башкортостане. Об этом сообщила пресс-служба «Татаркино». 

«В Татарстане покажут прославленные фильмы соседней республики, состоятся Дни башкирского кино. Мероприятие организуют Министерство культуры РТ, учреждение культуры „Татаркино“ совместно с ГАУ РБ Киностудия „Башкортостан“», — говорится в сообщении. 

25 мая показы пройдут в кинотеатре «Чулман-Су» поселка Камские Поляны, а 26 мая — в казанском кинотеатре «Мир».

Зрителям представят три фильма: анимационную ленту «Золотой дворец» и две игровые короткометражки — «Дикарь» и «Гильза».

В рамках показов состоятся встречи с представителями творческих команд, которые работали над созданием картин. Среди гостей — продюсер Азамат Тимиргазин и заместитель директора киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова Рустэм Султангузин.

Дни башкирского кино стартуют 26 мая в казанском кинотеатре «Мир». Вход на показы свободный. Все фильмы будут транслироваться на русском языке.

#татаркино
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