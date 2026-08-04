В Казани и Иннополисе сняли фильм об искусственном интеллекте

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В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера документального проекта «Искусственный интеллект будущего». Съемки прошли более чем в 10 городах страны, в том числе в Казани и Иннополисе, сообщает Минцифры РТ.

По полученной информации, проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и показывает реальное применение ИИ в России. Героями сериала стали более 100 ведущих отечественных ученых, исследователей, врачей и новаторов. Они рассказывают, как искусственный интеллект превращается из фантастики в рабочий инструмент, меняющий повседневную жизнь.

Сюжет охватывает ключевые этапы технологической эволюции страны – от запуска космического корабля «Буран» без экипажа до современных решений в образовании, экологии и медицине. Зрители узнают, как с помощью нейросетей спасают популяцию амурских тигров, управляют фермами и доставляют лекарства на дронах.

Отдельный блок посвящен цифровой безопасности. Эксперты разбирают, как ИИ меняет природу киберугроз: с одной стороны, он помогает бороться с мошенниками, с другой – злоумышленники используют его для создания фишинговых сайтов и приложений.