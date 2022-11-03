До 20 ноября в Казани принимаются заявки на участие в отборочном туре «Доброй волны»

26 и 27 ноября в Казани состоится региональный отборочный тур всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Участие в нем могут принять дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Помимо столицы РТ «Добрая волна» пройдет в Ярославле, Москве, Краснодаре, Кемерове, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе. Конкурсанты могут спеть песню, сыграть на инструменте, станцевать или подготовить творческий номер в жанре жестового пения.

Заявки на участие в региональном отборочном туре принимаются до 20 ноября на сайте «Доброй волны». С положением фестиваля можно ознакомиться по ссылке, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Финальный отборочный тур и гала-концерт фестиваля запланированы на 2023 год. Напомним, традиционно в финальном концерте, который обычно проходит в Казани, принимают участие звезды российской эстрады.