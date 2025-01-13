В Казани и двух районах РТ единороссы осмотрели новые объекты здравоохранения

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане продолжается реализация народной программы «Единой России», в которую после декабрьского съезда партии были внесены изменения. Ее привели в соответствие с указами Президента РФ Владимира Путина о национальных целях до 2030 и 2036 годов. Народная программа дополнена 39 новыми положениями, теперь их 389, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В частности, депутат Государственного Совета РТ Рамиль Ахметов, а также депутаты Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов и Руслан Гаджиев побывали в новой поликлинике в казанском жилом комплексе «Салават Купере».

Депутат ознакомились с новым оборудованием, которое позволяет проводить сложные диагностические процедуры и лечение на высоком уровне. Они также посетили кабинеты врачей, где смогли понаблюдать за повседневной работой специалистов. Оборудование кабинетов делает процесс оказания медицинской помощи максимально эффективным и комфортным как для пациента, так и для врача.

Новое медицинское учреждение представляет собой филиал поликлиники городской клинической больницы №12. Его возвели по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Поликлиника будет обслуживать 60 тыс. человек — жителей микрорайона и близлежащих территорий.

Строительство началось в апреле 2023 года. Общая площадь трехэтажного здания превышает 11,8 тыс. кв. метров. Здесь разместились взрослая и детская поликлиники, дневные стационары, зона профилактических осмотров, женская консультация, травматологический пункт, инфекционное отделение и станция скорой помощи. Учреждение полностью адаптировано под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Оно способно принимать до 750 пациентов в смену: 500 взрослых и 250 детей. Медицинскую помощь оказывают участковые терапевты и педиатры, а также узкопрофильные специалисты — неврологи, кардиологи, хирурги, онкологи, эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи, проктологи и другие.

Гости пообщались с пациентами и представителями медперсонала. По словам пациентов, они чувствуют заботу и внимание со стороны сотрудников клиники. Медики в свою очередь поделились опытом и рассказали о достижениях, которых удалось достичь благодаря внедрению новых технологий и подходов.

Айрат Фаррахов заявил, что подобные успешные примеры необходимо тиражировать не только на уровне республики, но и на федеральном уровне. Успешный опыт Татарстана может послужить основой для создания аналогичных центров по всей стране, что позволит значительно повысить доступность и качество медицинских услуг для миллионов россиян, уверен он.

Кроме того, в ряде районов РТ открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Сразу два модульных ФАПа заработали в Бугульминском районе. Речь идет об объектах в селах Подлесный и Плодопитомник. Их также построили по нацпроекту «Здравоохранение». Медучреждения будут обслуживать свыше 1,5 тыс. человек. ФАПы оснащены всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи. В каждом из них есть кабинеты для приема пациентов, их осмотра и проведения процедур, комнаты хранения медикаментов и инвентаря, санузел и удобный холл ожидания. Помещения адаптированы для приема маломобильных граждан.

В церемонии открытия приняли участие глава Бугульминского района и секретарь местного отделения партии Линар Закиров, депутат городского Совета и главный врач Бугульминской центральной районной больницы Александр Иванов.

Александр Иванов убежден, что строительство таких модульных фельдшерско-акушерских пунктов обеспечит качественное медицинское обслуживание и доступность медицинских услуг для сельских жителей. Всего в районе благодаря нацпроекту ввели в эксплуатацию 16 ФАПов.

Заработал новый ФАП и в селе Балыклы Тюлячинского района РТ — он стал четырнадцатым в этом муниципалитете. Объект вовзеден в рамках реализации народной программы «Единой России» и нацпроекта «Здравоохранение». Медпункт отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимым медоборудованием. Здесь имеются кабинет приема, процедурная комната, место ожидания для пациентов и санузел. Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены широкий пандус и специальные широкие двери.

В церемонии открытия приняли участие глава Тюлячинского района и секретарь местного отделения партии Айрат Фатхуллин, депутаты Государственной Думы Рустам Калимуллин и Марат Нуриев, главный врач Тюлячинской центральной районной больницы Ирек Галиуллин.

«Для сельчан особенно важно иметь возможность получать медицинскую помощь в шаговой доступности. Новые ФАПы повышают качество и продолжительность жизни людей», — заметил Айрат Фатхуллин.

ФАП будет обслуживать 226 человек, в том числе 36 детей и 57 пожилых людей. Национальный проект «Здравоохранение» был нацелен на снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Работы в его рамках велись с 2019 по 2024 год.

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. На мероприятия, связанные с 11 из них (это «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы»), в Татарстане будет направлено 44,2 млрд рублей.