В Казани и Челнах выросли цены на аренду однокомнатных квартир

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Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани за год выросла на 0,3% и в сентябре 2026 года составила 32,9 тыс. рублей в месяц. В Набережных Челнах ставка увеличилась на 0,7% – до 28,8 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные «Циана», имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Двухкомнатные квартиры в Казани за год подорожали на 4,5%, до 46,9 тыс. рублей в месяц. В Челнах, напротив, аренда двушек снизилась на 1,5% – до 39,1 тыс. рублей.

При этом в целом по 38 крупнейшим городам России, а также Московской и Ленинградской областям ставки долгосрочной аренды впервые с 2020 года снизились в годовом выражении. Однокомнатные квартиры подешевели на 2,2%, до 29,7 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные – на 5,7%, до 40,3 тыс. рублей.

Сильнее всего аренда однокомнатных квартир за год снизилась в Самаре – на 13,3%, до 27,4 тыс. рублей, Сочи – на 12,4%, до 42,9 тыс. рублей, и Новокузнецке – на 9,9%, до 20,9 тыс. рублей.

Среди двухкомнатных квартир максимальное снижение ставок зафиксировали в Москве – на 18,6%, до 110,5 тыс. рублей. В Сочи аренда двушек подешевела на 14,9%, до 64,1 тыс. рублей, в Екатеринбурге – на 13,8%, до 42,6 тыс. рублей.