В Казани и Челнах с начала 2025 года подешевела аренда «однушек»

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В Казани аренда однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м. подешевела на 2,1% или до 26,5 тыс. рублей в месяц по итогам января-июня 2025 года. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Также с начала 2025-го снизились ставки аренды «однушек» и в Набережных Челнах, а именно на 1,3% или до 22,8 тыс. рублей в месяц.

Сильнее всего за аналогичный период ставки снизились в Новокузнецке (–15,2%, до 21,4 тыс.), Твери (–13,5%, до 21,8 тыс.), Владивостоке (–10%, до 20,2 тыс.), Улан-Удэ (–8,8%, до 27,3 тыс.), Барнауле (–8,7%, до 19,3 тыс.), Грозном (–8,1%, до 24,6 тыс.), Кемерово (–8,1%, до 19,2 тыс.), Мурманске (–7,6%, до 24,9 тыс.), Смоленске (–7,2%, до 18,9 тыс.) и Нижнем Тагиле (–7,1%, до 17,6 тыс.).

В Москве стоимость аренды квартиры до 32 кв. м подешевела на 1,7%, до 52,7 тыс. рублей в месяц, в Московской области – на 1,4%, до 32,9 тыс. рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге подорожали на 4,7%, до 33,9 тыс. рублей в месяц.

При этом в среднем по России ставки аренды маленьких квартир с начала текущего года почти не изменилась. Согласно статистике, они снизились всего на 0,1% или до 22,9 тыс. рублей в месяц.