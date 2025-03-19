В Казани и Челнах посуточная аренда оказалась в 4 раза выгоднее долгосрочной

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В двух городах Татарстана – Казани и Набережных Челнах – посуточная аренда однокомнатной квартиры оказалась почти в четыре раза выгоднее долгосрочной. Об этом говорится в исследовании «Циан. Аналитики».

Средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в столице Татарстана составляет 30,5 тыс. рублей, а в Автограде – 23,9 тыс. рублей. Базовая ставка посуточной аренды – 3,8 тыс. рублей и 2,9 тыс. рублей соответственно.

Таким образом, месячный платеж за долгосрочную аренду в обоих городах республики равен доходу от посуточной за 8 дней. Полная посуточная загрузка принесет арендодателю в 3,7 раза больше дохода, чем долгосрочная аренда.

Подобная тенденция наблюдается и в других городах России, однако максимальную разницу зафиксировали в курортных локациях. Например, в Анапе и Владивостоке она составляет почти 4,5 раза. В Феодосии, Алуште и Новокузнецке – 4,2 раза.

«Посуточная аренда – это не получение пассивного дохода, как в случае с долгосрочной, а отдельный бизнес, которому нужно уделять много внимания. Не все собственники могут сдавать квартиру посуточно и по другой веской причине. Если для долгосрочной аренды подходит почти любая квартира (целевая аудитория найдётся и для жилья с дизайнерским ремонтом и для помещения «в бетоне»), то рынок посуточной аренды предъявляет больше требований к местоположению и состоянию помещения. Большинству арендаторов вряд ли понравится «бабушкин ремонт», – подытожила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.