В Казани и Челнах полицейские обнаружили 47 мигрантов-нелегалов

При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024» сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с МВД и СУ СК РФ по Республике Татарстан и при поддержке бойцов Росгвардии организовали рейды для проверки соблюдения миграционного законодательства на территории Казани, Набережных Челнов и Альметьевского района.

Как сообщили в МВД России по РТ, на одном из складов магазина парфюмерной продукции в Казани полицейские обнаружили 26 иностранных граждан, которые занимались незаконной трудовой деятельностью.

В процессе проверки частного сектора поселка Урсала и Нижняя Мактама в Альметьевском районе было обнаружено 4 нелегальных мигранта.

В Набережных Челнах в результате проверки мест проживания иностранных граждан и потенциальных мест их работы было выявлено 21 нарушение миграционного законодательства. Также двое местных жителей, принимающих гостей из-за рубежа, не выполнили требования о постановке их на миграционный учет, что также является нарушением.

В отношении всех правонарушителей были составлены административные материалы.