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В Казани и Челнах 85% арендодателей готовы сдать жилье семьям с детьми
В Казани доля квартир на рынке аренды, в которые можно заселиться с детьми, составила 85%. Аналогичный показатель зафиксирован в Набережных Челнах, говорится в исследовании «ЦИАН Аналитики».
«За последние пять лет доля арендных квартир, доступных для семей с детьми, выросла. Теперь в абсолютном большинстве случаев такие арендаторы не сталкиваются с проблемами при заселении. Против маленьких жильцов остаются собственники более дорогих квартир, которые опасаются за состояние имущества — ребенок может разрисовать стены и мебель или сломать что-нибудь», — прокомментировала этот тренд эксперт сервиса Елена Бобровская.
В исследовании также отмечается, что в столице Татарстана квартиры, в которые нельзя заселиться с детьми, в среднем сдаются на 10% дороже. В Набережных Челнах ситуация иная, там жилье семьям с детьми сдают на 18% дешевле.
В среднем же в крупных городах России 87% собственников арендных квартир готовы заселить семьи с детьми. Рантье стали лояльнее: если сейчас только каждый восьмой собственник отказывается заселять жильцов с детьми, то три года назад так поступал каждый четвертый.
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