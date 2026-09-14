В Казани и без Fan ID: билеты на матч Россия — Иран поступили в продажу

Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

Российский футбольный союз открыл продажу билетов на товарищеский матч между сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября 2026 года в Казани.

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Приобрести их можно только на сайте официального билетного партнера РФС – «Яндекс Афиша».

Важно отметить, что паспорт болельщика (Fan ID) для посещения этого матча не требуется – товарищеские игры национальной сборной не входят в перечень обязательных для оформления карты болельщика. Дети до пяти лет включительно проходят бесплатно в сопровождении близких родственников, не занимая отдельного места.

Для маломобильных групп населения заявки на посещение принимаются по электронной почте mgn@rfs.ru до 25 сентября включительно.

Перед матчем на территории стадиона будет организована обширная развлекательная программа для болельщиков. В нее войдут концертные номера, автограф-сессии, футбольные активности с участием игроков сборной России разных лет, розыгрыши призов, а также мероприятия для детей и взрослых. Подробная программа будет опубликована на специальной странице матча на сайте РФС.

Матч пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора сборной России, который стартует 21 сентября. Соперник россиян – сборная Ирана – является участником чемпионата мира 2026 года.

На групповом этапе иранцы сыграли вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом, но не смогли выйти в плей-офф. В рейтинге ФИФА Иран занимает 22-е место, сборная России – 35-ю строчку.

Всего команды встречались четыре раза, и все матчи носили товарищеский характер. Последняя встреча состоялась 10 октября 2025 года в Волгограде, где Россия одержала победу со счетом 2:1. В 2023 и 2017 годах команды дважды сыграли вничью (1:1), а в 2011 году сильнее оказался Иран (1:0).

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что республика готова создать для болельщиков и игроков максимально комфортные условия:

«Мы готовы организовать матч на высшем уровне, как недавно принимали матчи за Суперкубок России, и у нас есть опыт проведения матчей чемпионата мира», – сказал Леонов «Матч ТВ».