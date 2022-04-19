В Казани и Арске пройдет музыкальный фестиваль «Звучащий Дом Софии»

В Татарстане с 24 по 27 апреля пройдет ХI музыкальный фестиваль «Звучащий Дом Софии», приуроченный к 20-летию Центра современной музыки Софии Губайдулиной. В этом году мероприятия развернутся на музыкальных площадках Арска и Казани.

Музыкальный форум будет открыт в Галерее современного искусства ГМИИ РТ 24 апреля в 17.00. Здесь состоится концерт с участием Московского ансамбля современной музыки и Оркестра Центра Софии Губайдулиной под управлением народной артистки РТ Анны Гулишамбаровой. В программе – сочинения композиторов России и Татарстана Рашида Калимуллин, Леонида Десятников, Эльмира Низамова, Николая Попова, Александра Хубеева.

«Наш коллектив представит первую часть программы, а московский – вторую. Оба оркестра уникальны, каждый из них – хранитель оригинального репертуара, потому их совместный концерт станет особенным», – уверена куратор проект, главный хранитель фондов Центра Рамзия Усеинова.

Второй день проекта также развернется в Казани. В Центре современной музыки Софии Губайдулиной в 12.00 состоится творческая встреча на тему «Электроника в музыке современных композиторов» с композитором из Москвы Александром Хубеевым.

Позже в 15.00 в этих же стенах будет открыта лаборатория современной музыки. Московский ансамбль современной музыки поработает над сочинениями молодых композиторов – студентов Казанской консерватории из Татарстана, Марий Эл и Удмуртии.

«Как участница подобных лабораторий, могу сказать, что это очень полезный опыт для молодых композиторов, в особенности для студентов. Любая конструктивная критика полезна, тем более если она исходит от такого выдающегося коллектива. Для молодых композиторов это большая удача», – поделилась лектор-искусствовед, PR-менеджер центра, композитор Лилия Исхакова.

Она заметила, что куратором лаборатории выступит сам Александр Хубеев.

26 апреля в 18.30 в зале Союза композиторов РТ состоится второй концерт фестиваля. На этот раз выступит Московский ансамбль современной музыки. В программе концерта сочинения молодого поколения композиторов.

«Основной акцент программ мы делаем на композиторов XXI века – творческих соратников Софии Губайдулиной, а также на новом поколении композиторов. Проведение образовательной и концертной программ дает возможность комплексно “проработать” этот кластер», – рассказала о концепции фестиваля Лилия Исхакова.

Завершится фестивальный проект 27 апреля в Арске. Для жителей Арска состоится творческая встреча с композитором Лилией Исхаковой, презентация документального фильма о композиторе Губайдулиной и концерт Московского ансамбля современной музыки.

«У нас с Арской школой искусств партнерские отношения. Учреждение располагает замечательным залом. Мы неоднократно становились гостями школы и заметили, насколько аудитория заинтересована в профессиональном развитии. Московские коллективы у них нечастные гости. Уверена, наша встреча вызовет положительный резонанс», – резюмировала Рамзия Усеинова.

Фестиваль организован Центром современной музыки Софии Губайдулиной при поддержке Министерства культуры России, Союза композиторов России и Татарстана, Государственного музея изобразительных искусств РТ, Управления культуры Казани.