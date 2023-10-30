В Казани и Альметьевске задержаны четверо автоугонщиков, двое из них - подростки

За минувшие выходные в Казани и Альметьевске были задержаны четверо автоугонщиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Так, в Казани правоохранители задержали 20-летнего безработного парня, у которого уже имелась судимость. Его подозревают в угоне Audi местного жителя. Машину нашли еще 22 августа, в день угона. Злоумышленник с управлением не справился и врезался в препятствие, после чего сбежал.

Также в Казани были задержаны двое подростков, которые угнали с улицы Короленко «Ладу». Машину нашли в Авиастроительном районе в технически исправном состоянии.

В Альметьевске у двоих мужчин ночью угнали машины. Правоохранителям удалось оперативно выйти на след угонщика. Им оказался ранее судимый за квартирные кражи местный житель.

Он рассказал, что хотел съездить к приятелю и для этого решил угнать авто. Мужчина присмотрел «Жигули», но проехав несколько улиц, машина заглохла и больше не заводилась.Тогда он зашел в ближайший двор и угнал «Ладу», на ней добрался до Заинска, где и был задержан.