В Казани и Альметьевске хотят купить 100 квартир для детей-сирот

В Казани планируют приобрести 98 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 2 квартиры для тех же целей хотят купить в Альметьевске. Соответствующая информация была размещена Госкомитетом Татарстана по закупкам на сайте единой информационной системы.

На эти цели будет направлено более 270 миллионов рублей. Заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам, размеры жилых помещений должны отвечать требованиям законодательства: не менее 24 кв. метров на одного человека, но не более 36 «квадратов». Жилые дома должны быть построены и введены в эксплуатацию не ранее 2006 года. Помещения не должны находиться в залоге, под арестом или обременены иными обязательствами, не являться предметом исков со стороны третьих лиц и свободны от проживания третьих лиц. Срок передачи приобретаемых жилых помещений — до 20 декабря 2024 года.

«С начала года было проведено 4 электронных аукциона по приобретению жилых помещений для детей-сирот. Это 521 жилое помещение в городах Татарстана на сумму более 1,4 миллиарда рублей», - прокомментировала заместитель председателя Государственного комитета РТ по закупкам Алеся Музалевская.

Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 25 октября 2024 года.