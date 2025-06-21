В Казани и 16 районах Татарстана появятся новые глэмпинги

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29 проектов Республики Татарстан стали победителями конкурсного отбора Минэкономразвития России на создание модульных некапитальных средств размещения в 2025–2027 годах. Общий объем субсидий составит 739,5 млн рублей, из которых 536,4 млн — средства федерального бюджета и 203,1 млн — республиканского. Новые объекты размещения появятся в Казани и 16 районах республики в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Новый номерной фонд в модульных некапитальных средствах размещения появится в Казани и 16 районах Татарстана: Алексеевском, Бавлинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском, Сабинском.

Перечень поддержанных Минэкономразвития России инвестиционных проектов опубликован на сайте Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. Ведомство проведет отбор по соответствию данных проектов общим требованиям, регулирующим предоставление субсидий. Для этого будет принят региональный порядок предоставления субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения.

Напомним, что с 2022 по 2024 годы в рамках аналогичной меры поддержки уже реализовано 34 инвестиционных проекта, получивших субсидии в объеме 441,6 млн рублей. Поддержанные объекты принимают жителей и гостей республики в Казани и 14 районах Татарстана.

Ранее в Госдуме отметили вклад Раиса РТ Рустама Минниханова в развитие туризма. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков добавил, что поехать в Татарстан – его мечта.

«Модульное некапитальное средство размещения» – это быстровозводимая конструкция заводского производства, в том числе контейнерного типа, или глэмпинг, оборудованная для круглогодичного комфортного и безопасного пребывания туристов.