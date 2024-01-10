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Происшествия 10 января 2024 15:57

В Казани грузовик вылетел на встречку и спровоцировал массовое ДТП с пострадавшими

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ДТП с участием грузового автомобиля MAN и двух легковушек произошло сегодня в районе полудня на Чистопольской улице.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель грузового авто выехал на встречку и столкнулся с Ford. В результате легковушку отбросило на попутный автомобиль Nissan.

Водитель и 81-летняя пассажирка Ford получили травмы, их увезли в больницу.

В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Фото: © Соцсети

#дтп в казани
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