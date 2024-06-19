В Казани грузовик раздавил легковой автомобиль, пострадали два человека

В Казани произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легковушки, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщают очевидцы, авария случилась на улице Агрономической недалеко от дома №7В. По предварительным данным, там столкнулись самосвал марки MAN и легковой автомобиль «Лада». Грузовик буквально раздавил легковой автомобиль.

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В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили два человека. На данный момент обстоятельства и подробности дорожного инцидента выясняются.