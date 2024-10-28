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Происшествия 28 октября 2024 08:56

В Казани грузовик насмерть сбил женщину, когда та переходила дорогу в запрещенном месте

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В Казани водитель грузовика насмерть сбил 69-летнюю женщину. Авария произошла днем на улице Тихорецкая, когда женщина пыталась обойти грузовик и перешла дорогу в запрещенном месте.

В этот момент водитель за рулем грузовика начал движение и сбил женщину-пешехода. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГАИ передали необходимые документы в ГСУ МВД по РТ, где определят меру пресечения для водителя.

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