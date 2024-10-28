В Казани грузовик насмерть сбил женщину, когда та переходила дорогу в запрещенном месте

В Казани водитель грузовика насмерть сбил 69-летнюю женщину. Авария произошла днем на улице Тихорецкая, когда женщина пыталась обойти грузовик и перешла дорогу в запрещенном месте.



В этот момент водитель за рулем грузовика начал движение и сбил женщину-пешехода. Она скончалась до приезда скорой помощи.



Сотрудники ГАИ передали необходимые документы в ГСУ МВД по РТ, где определят меру пресечения для водителя.