В Казани граждан Египта судят за вымогательство 800 тыс. рублей у соотечественника

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу пятерых граждан Египта, которых обвиняют в вымогательстве. На скамье подсудимых: Абделазиз Мохамед Яхия Мохамед Атта, Абусевилам Ахмед Махмуд Ахмед Мохамед, Мохамед Мохамед Халед Абулфатх Абделазиз, Саид Керолес Экрам Мазоз и Эллабани Мохамед Махмуд Шаабан Авад.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Трое подсудимых – студенты филиала Московского политехнического университета, Чебоксарского института, еще двое – учились в Казани. Из них только двое хорошо говорят на русском и понимают его. Поэтому на заседании присутствовал переводчик.

По версии следствия, в декабре 2023 года в Казани к ныне подсудимым обратился земляк с просьбой помочь выбить деньги со своего знакомого, который ранее не вернул ему 500 тыс. рублей.

Компания пришла домой к соотечественнику и потребовала передать им 800 тыс. рублей. На протяжении двух дней, по версии следствия, граждане Египта наносили побои и угрожали убийством соотечественнику. При этом происходящее они снимали на камеру телефона и отправляли записи его родственникам.

Родственники мужчины отправили вымогателям 295 тысяч рублей в иностранной валюте. После этого подсудимые и потерпевший уехали в деревню Куюки Пестречинского района, где их обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Адвокаты подсудимых настаивали на том, что ребят необходимо отпустить под домашний арест или подписку о невыезде.

«Обвинение абсурд, у пострадавшего были долги и подсудимые пришли забрать свое», – заявил один из адвокатов.

Однако суд постановил продлить содержание под стражей до июля 2025 года.