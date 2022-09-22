Передвижную выставку о тайнах национальной мифологии готовят в Казани

Музей ИЗО РТ готовит просветительский художественный проект «Урман», посвященный отражению фольклора татарского народа через произведения изобразительного искусства. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор Розалия Нургалеева.

«Мы хотим подать этот проект на грант. Он будет ориентирован на детей и связан со сказками. Эта тема представлена у нас и в графике, и в живописи. Мы имеем совершенно дивную коллекцию акварели и живописи Файзрахмана Аминова на тукаевские сказки», — отметила Нургалеева.

В пресс-службе ГМИИ РТ пояснили, что художники, чьи произведения окажутся представлены в рамках проекта, проникали в тайны национальной мифологии, создавая собственную интерпретацию их сюжетов. Помимо творчества Аминова, туда войдут художественные работы Баки Урманче, Асхата Фатхутдинова, Равиля Загидуллина и Науфаля Адылова, а также произведения декоративно-прикладного искусства из собраний музеев Татарстана.

«Средствами визуального и музыкального языков, а также через интерактив с образами и сюжетами татарского фольклора проект раскрывает глубинные знания, традиции, мудрость татарского народа о человеке, жизни, взрослении, вселенной и мироздании», — подчеркнули в пресс-службе.

Планируется, что в рамках этого проекта в ГМИИ РТ будут представлены выставки медиаискусства и видеоарта, а его реализация будет сопровождаться образовательной и публичной программами. Также будет сформирована и передвижная выставка, которая отправится по городам России.