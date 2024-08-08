В Казани готовят к открытию образцовый лицей — «мини-зеркало экономики»

Фото: мэрия Казани

В Казани завершаются работы в лицее №95 «Икән» («Оказывается») в жилом микрорайоне «Весна», расположенном на улице Умырзая. Его строительство началось в феврале, сейчас школа практически готова, рассказали в мэрии столицы РТ.

Сегодня образовательное учреждение, рассчитанное на 1501 ученика, посетил мэр Казани Ильсур Метшин.

Как рассказали в исполкоме, в школе организован образцовый пищеблок — в дальнейшем этот проект растиражируют на все школы Татарстана. Ожидается, что новое зонирование пространства позволит сократить время отдачи блюд. Всех школьников здесь планируют успевать кормить за две перемены — для этого в помещении предусмотрено 750 обеденных мест.

В трехэтажном здании площадью почти 28 тысяч квадратных метров расположены два бассейна, оборудованные в том числе и для ребят с ограниченными возможностями здоровья, и два спортзала, концертная площадка. Сейчас в школу завозят мебель, технику и книги для библиотеки.

Также большое внимание уделено профориентации школьников. Лицей будет естественно-научного профиля. Здесь находятся 87 кабинетов, в инженерных классах разместят 3D-принтеры, оборудование для сборки беспилотных летательных аппаратов, технику для освоения веб-программирования. Также скоро завезут комплекты цифровых лабораторий для профильных кабинетов и классов начальной школы, оборудование для робототехники.

Планируется, что на уроках ОБЖ школьники смогут стрелять с помощью электронного тира, а во время занятий по технологии — работать на лазерных станках и станках с числовым программным управлением.

«Оснащение лицея в жилом районе „Весна“ великолепное. Эта школа — мини-зеркало экономики Казани, — заявил Метшин. — Все есть для того, чтобы дети получали знания, навыки и смогли определиться с будущей профессией».

Директором лицея станет Гульгинэ Багавиева — ранее замруководителя гимназии №175. Отмечается, что работать в новом образовательном учреждении будут не только татарстанцы, но и педагоги из Мурманска, Красноярска, Саратова.