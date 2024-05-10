В Казани госпитализирован водитель, врезавшийся в припаркованную «ГАЗель»

Прошлой ночью в Казани водитель Subaru врезался в припаркованный автомобиль «ГАЗель» и попал в больницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло возле дома №6 по улице Кулахметова.

«В результате происшествия водитель получил травмы, госпитализирован», – добавили в ведомстве.