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В Казани госпитализирован водитель, врезавшийся в припаркованную «ГАЗель»
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Прошлой ночью в Казани водитель Subaru врезался в припаркованный автомобиль «ГАЗель» и попал в больницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло возле дома №6 по улице Кулахметова.
«В результате происшествия водитель получил травмы, госпитализирован», – добавили в ведомстве.
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