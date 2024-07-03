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Происшествия 3 июля 2024 14:31

В Казани госпитализировали подростка, едва не утонувшего у пляжа «Локомотив»

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Возле пляжа «Локомотив» в Казани подросток едва не утонул, наглотавшись воды. Об этом сообщил председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.

Молодой человек 2006 года рождения купался вблизи границы пляжа. В какой-то момент парень начал тонуть и наглотался воды.

Спасатели ОСВОД Казани вытащили его из воды, оказали первую помощь, используя специальную маску, и передали медикам скорой помощи. Подростка увезли в больницу.

Фото: © ОСВОД Казани

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