В Казани госпитализировали подростка, едва не утонувшего у пляжа «Локомотив»

Возле пляжа «Локомотив» в Казани подросток едва не утонул, наглотавшись воды. Об этом сообщил председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.

Молодой человек 2006 года рождения купался вблизи границы пляжа. В какой-то момент парень начал тонуть и наглотался воды.

Спасатели ОСВОД Казани вытащили его из воды, оказали первую помощь, используя специальную маску, и передали медикам скорой помощи. Подростка увезли в больницу.