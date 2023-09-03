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В Казани госинспектора Ростехнадзора подозревают в мошенничестве
Следователи завершили расследование дела о мошенничестве в отношении госинспектора Казанского отдела Приволжского Управления Ростехнадзора. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2021 году сотрудник во время выездной проверки одного из ТСЖ обнаружил нарушения в эксплуатации лифтов и оборудования. После этого госинспектор сообщил председателю ТСЖ, что примет решение о привлечении к административной ответственности с назначением штрафа.
Однако если он трудоустроит его сына на работу и выплатит ему заработную плату в размере 15 тыс. рублей, госинспектор заменит штраф на предупреждение.
В результате председатель ТСЖ фиктивно оформила сына 50-летнего госинспектора на работу, после чего ему были выплачены 15 тыс. рублей. С учетом всех отчислений ущерб ТСЖ составил более 22 тыс. рублей.
Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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