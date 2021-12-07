В Казани горит крыша частной бани, есть опасность перекидывания огня на дома

Сообщение о пожаре в поселке Северный на улице Абая Кунанбаева поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 8.07. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте выяснилось, что горит кровля частной бани. Приблизительная площадь пожара на данный момент составляет 48 кв. метров. Есть опасность перехода огня на соседние строения.

Пожарные работают по первому повышенному рангу сложности. Пострадавших нет.

