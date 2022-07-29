В Казани главный тренер российских синхронистов Татьяна Покровская провела пресс-завтрак

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

В преддверии старта соревнований по синхронному плаванию в рамках первого этапа Международных комплексных соревнований по водным видам «Игры Дружбы» главный тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская совместно с оргкомитетом турнира провела пресс-завтрак для СМИ и старших тренеров команд, приехавших на турнир.

Модераторами мероприятия выступили заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова и трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

Участники встречи обсудили широкий спектр тем – от традиционных ценностей до нынешнего непростого положения российского спорта.

«Очень жаль, что на сегодняшний день в мире происходят такие события, и российских и белорусских спортсменов всячески пытаются отстранить от участия, но мы не теряем надежду, что здравый смысл в конечном итоге восторжествует», – отметила Татьяна Покровская.

Каждый из тренеров поделился своей историей о подготовке к соревнованиям. «Рассказывали о своей стране и сборной команде. Представительница команды Вьетнама отметила, что прилетела в Россию с пятью пересадками только для того, чтобы лично познакомиться с Татьяной Покровской. Ольга Артеменкова вывозила свою команду под артобстрелами из Донбасса, но настрой на победу у всех спортсменов очень боевой. Сборная Белоруссии приехала тремя составами. У них юноши впервые участвуют на международных стартах. Очень хорошая команда сербов, которые очень быстро приняли решение об участии в турнире», – рассказала после окончания мероприятия Ольга Павлова.

Отдельно она поблагодарила Федерацию синхронного плавания России, которая допустила три состава взрослых, юниоров и юношей сборной Татарстана к участию в турнире. Соревнования синхронистов стартуют 30 июля в 10:00 в казанском Дворце водных видов спорта.