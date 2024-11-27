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В Казани глава строительной фирмы выплатил долг по налогам почти в 180 млн рублей
На протяжении двух лет руководство компании «СК Экострой» вносило в налоговые декларации липовую информацию о фиктивных взаимоотношениях с 6 контрагентами и уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость.
Как сообщили в СУ СК России по РТ, с учетом пеней и штрафов ущерб составил более 174 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела глава фирмы полностью погасил задолженность.
Следователь принял решение о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба.
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