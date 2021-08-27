Без света и с непристегнутым пассажиром: в Казани прошли масштабные проверки автобусов
Госавтоинспекция Татарстана усиленно проверяет соблюдение правил дорожного движения на улицах республики. Сегодня рано утром у театра им. Галиаскара Камала в Казани автоинспекторы провели масштабную проверку водителей автобусов.
Проверяли все: путевые листы, на которых должны стоять отметки медработников и механика, наличие лицензии на перевозку пассажиров, а также соблюдение графика труда и отдыха. Особенное внимание уделяли техническому состоянию автобусов и соблюдению ПДД.
Первого нарушителя поймали в первые минуты рейда. Еще на подъезде к остановке «Театр им. Камала» инспекторы заметили рейсовый автобус «Казань-Заинск», ожидающий пассажиров. Однако эта остановка предназначена только для маршрутных автобусов, которые перевозят людей по городу, водитель не имел права там останавливаться.
Инспекторы проверили автобус и оформили протокол. Выявили нарушения сразу по двум пунктам: «Посадка и высадка пассажиров в неположенном месте» и «Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств», за каждое из которых водителю придется заплатить штрафы 500 и 1 500 рублей соответственно.
«Вы ехать собираетесь? Если да, садитесь в машину, если нет – проходите мимо», – огрызнулся водитель автобуса на вопрос о том, почему он решил остановиться в неположенном месте.
Следующим инспекторы остановили водителя туристического автобуса – он забыл включить ближний свет, за это ему грозит штраф 500 рублей.
«Езжу уже давно, частенько останавливают, но нарушений никогда не было. Сегодня просто забылся, не включил фары», – объяснил водитель.
Однако пассажиры его спокойствия не разделяли. Туристическая группа, направляющаяся в Билярск, была явна недовольна возникшей задержкой. Одна из пассажирок даже высказала свое негодование инспекторам.
«Поездку организовала туристическая фирма. Мы заплатили деньги, а теперь приходится здесь торчать, мы теряем время. Это неправильно», – заявила женщина.
Инспекторы выявили нарушения и у следующего туристического автобуса, который ехал в Кремль. На этот раз невнимательным оказался уже не водитель, а пассажир – забыл пристегнуть ремень безопасности. Однако протокол составили на шофера, забывчивость пассажира обойдется ему в тысячу рублей.
Особое внимание инспекторы уделяли проверке автобусов, которые в дни каникул перевозят группы детей. Для такой поездки нужен целый пакет документов: путевой лист, списки детей и сопровождающих, маршрут перевозки. Кроме того, если поездка заказная, то у водителя должен быть договор.
Еще одним обязательным требованием для перевозчиков и организаторов перевозки детей является направление уведомления в Госавтоинспекцию по месту начала посадки пассажиров. При этом уведомление должно быть направлено как минимум за 48 часов до начала отправления.
Всего за два часа рейда инспекторы выявили порядка десяти нарушений. Чаще всего попадались автобусы с непристегнутыми пассажирами и выключенными фарами ближнего света.