Без света и с непристегнутым пассажиром: в Казани прошли масштабные проверки автобусов

Алина Файзрахманова

Госавтоинспекция Татарстана усиленно проверяет соблюдение правил дорожного движения на улицах республики. Сегодня рано утром у театра им. Галиаскара Камала в Казани автоинспекторы провели масштабную проверку водителей автобусов.

Проверяли все: путевые листы, на которых должны стоять отметки медработников и механика, наличие лицензии на перевозку пассажиров, а также соблюдение графика труда и отдыха. Особенное внимание уделяли техническому состоянию автобусов и соблюдению ПДД.

Фото: © Алина Файзрахманова

Первого нарушителя поймали в первые минуты рейда. Еще на подъезде к остановке «Театр им. Камала» инспекторы заметили рейсовый автобус «Казань-Заинск», ожидающий пассажиров. Однако эта остановка предназначена только для маршрутных автобусов, которые перевозят людей по городу, водитель не имел права там останавливаться.

Инспекторы проверили автобус и оформили протокол. Выявили нарушения сразу по двум пунктам: «Посадка и высадка пассажиров в неположенном месте» и «Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств», за каждое из которых водителю придется заплатить штрафы 500 и 1 500 рублей соответственно.

«Вы ехать собираетесь? Если да, садитесь в машину, если нет – проходите мимо», – огрызнулся водитель автобуса на вопрос о том, почему он решил остановиться в неположенном месте.

Фото: © Алина Файзрахманова

Следующим инспекторы остановили водителя туристического автобуса – он забыл включить ближний свет, за это ему грозит штраф 500 рублей.

«Езжу уже давно, частенько останавливают, но нарушений никогда не было. Сегодня просто забылся, не включил фары», – объяснил водитель.

Однако пассажиры его спокойствия не разделяли. Туристическая группа, направляющаяся в Билярск, была явна недовольна возникшей задержкой. Одна из пассажирок даже высказала свое негодование инспекторам.

«Поездку организовала туристическая фирма. Мы заплатили деньги, а теперь приходится здесь торчать, мы теряем время. Это неправильно», – заявила женщина.

Фото: © Алина Файзрахманова

Инспекторы выявили нарушения и у следующего туристического автобуса, который ехал в Кремль. На этот раз невнимательным оказался уже не водитель, а пассажир – забыл пристегнуть ремень безопасности. Однако протокол составили на шофера, забывчивость пассажира обойдется ему в тысячу рублей.

Особое внимание инспекторы уделяли проверке автобусов, которые в дни каникул перевозят группы детей. Для такой поездки нужен целый пакет документов: путевой лист, списки детей и сопровождающих, маршрут перевозки. Кроме того, если поездка заказная, то у водителя должен быть договор.

Еще одним обязательным требованием для перевозчиков и организаторов перевозки детей является направление уведомления в Госавтоинспекцию по месту начала посадки пассажиров. При этом уведомление должно быть направлено как минимум за 48 часов до начала отправления.

Фото: © Алина Файзрахманова

Всего за два часа рейда инспекторы выявили порядка десяти нарушений. Чаще всего попадались автобусы с непристегнутыми пассажирами и выключенными фарами ближнего света.