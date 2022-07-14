В Казани «ГАЗель» снесла забор, вылетела на тротуар и сбила пенсионерку

ДТП произошло возле жилого дома №31 на улице Чистопольская. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

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Как сообщили в городской Госавтоинпекции, водитель «ГАЗели» не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил 77-летнюю пенсионерку.

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«Я в этот момент сидел на кухне, услышал скрежет. Выглянул в окно и увидел, как на тротуар вылетела "ГАЗель". Неподалеку от машины сидела пожилая женщина. Видимо, грузовик задел ее. Если бы она прошла немного вперед, то она бы погибла», – рассказал очевидец.

На место прибыли экипаж ДПС и медики скорой помощи. После осмотра пенсионерку забрали в больницу.