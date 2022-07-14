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Ру Тат
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Происшествия
14 июля 2022  12:15
Елена Саляхова

В Казани «ГАЗель» снесла забор, вылетела на тротуар и сбила пенсионерку

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В Казани «ГАЗель» снесла забор, вылетела на тротуар и сбила пенсионерку

ДТП произошло возле жилого дома №31 на улице Чистопольская. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

 

Фото: © 

Как сообщили в городской Госавтоинпекции,  водитель «ГАЗели» не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил 77-летнюю пенсионерку. 

 

Фото: © 

«Я в этот момент сидел на кухне, услышал скрежет. Выглянул в окно и увидел, как на тротуар вылетела "ГАЗель". Неподалеку от машины сидела пожилая женщина. Видимо, грузовик задел ее. Если бы она прошла немного вперед, то она бы погибла», – рассказал очевидец.

На место прибыли экипаж ДПС и медики скорой помощи. После осмотра пенсионерку забрали в больницу.

#ДТП #Казань
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