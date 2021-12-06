В Казани Гала-концертом завершился фестиваль «Добрая волна»

Финалисты фестиваля «Добрая волна» со всей России встретились в Казани. В КРК «Пирамида» юные таланты от 6 до 16 лет продемонстрировали своё творчество.

«В четвёртый раз подходит этот фестиваль, и для нас это чрезвычайно приятно. Ведь если у нас появляется возможность сделать так, чтобы наши дети лишний раз улыбнулись, то значит, наш проект проходит не напрасно. И я очень благодарен моему другу — мэру Казани Ильсуру Метшину за то, что Казань является принимающей стороной нашего фестиваля», — отметил генеральный продюсер проекта, народный артист России Игорь Крутой.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Отборочные туры прошли в восьми городах России. Из более чем 2,5 тыс. заявок в финал вышли 113 участников. Из них — 12 татарстанцев из Кукмора, Набережных Челнов, Зеленодольска, Казани и Сарманского района.

Яркие песни, зажигательные танцы и увлекательные номера в сопровождении красочного видеоряда пронеслись на сцене, увлекая зрителей в мир эстрадного искусства.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

«Я хочу поблагодарить всех организаторов, Фонд президентских грантов, Президента РТ, а главное, участников за то, как вы делаете этот проект. Я рад, что его география растёт, а всего за четыре года существования фестиваля через наши сцены прошло более пяти тысяч участников. Надеюсь, что казанская сцена сможет открыть для зрителей новые имена», — поделился мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Воплощение в жизнь заветных желаний детей — одно из направлений проекта. Фотоаппарат, ноутбук, цифровое фортепиано, возможность обучаться в одном из колледжей искусств — это лишь небольшой перечень сюрпризов, сделанных фестивалем для своих победителей.

Однако главным подарком стала возможность ребят выступить на одной сцене со звёздами российской эстрады: Игорем Крутым, Анжеликой Варум, Димой Биланом, Ваней Дмитриенко, Светланой Сургановой и Олегом Газмановым.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

«За свою недолгую жизнь я понял, в чем секрет взрослых людей, которые в душе остаются детьми. Все потому, что в них живет творчество. И мне приятно выступать на таком крутом фестивале, как “Добрая волна”. И я прошу всех, кто присутствует здесь, оставайтесь вместе с творчеством в любой ситуации. Мне отрадно видеть, как все эти дети развиваются, в том числе благодаря искусству. И пока оно живет в их сердцах, они будут оставаться детьми очень долго», — заявил со сцены Ваня Дмитриенко.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Помимо неоценимого опыта в виде выступлений на ведущих концертных площадках страны, дети также получили консультации от мастеров сцены на творческих встречах, которые прошли с 2 по 5 декабря в Казани, а также в онлайн-формате. Всего было проведено 40 мастер-классов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Напомним, Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого, и проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства РТ и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами выступают Академия Игоря Крутого и мэрия Казани.

Фестивальное движение проходит в течение всего года. «Добрая волна» ориентирована прежде всего на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одарённых детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации. Задачи — развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, дружба и совместное творчество детей друг с другом и гостями фестиваля.