Уже 76% столовых казанских школ работают в формате «школьных ресторанов»

В Казани 142 школьные столовые работают в режиме «школьных ресторанов», повышая качество условий питания для детей. Это 76% от общего числа всех столовых в школах города. Такие данные на деловом понедельнике привел директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Он сообщил, что в прошлом году по программе модернизации школьных столовых отремонтировано 29 пищеблоков и обеденных залов на сумму 297 млн рублей. Кроме того, при проведении капремонтов были обновлены столовые еще в двух школах.

«Благодаря проведенной работе, поддержке города и Департамента продовольствия и социального питания на сегодня в формате школьных ресторанов работают уже 142 столовых. Это 76% от общего числа всех школьных столовых города с учетом школ-новостроек. Это совершенно новые условия для питания детей: современное кухонное оборудование, красивые обеденные залы, удобная мебель, рост числа посадочных мест», – заключил докладчик.

