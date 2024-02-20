В Казани филологи из нескольких стран обменялись опытом изучения и преподавания языков

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сегодня на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошел Международный научно-методический онлайн-семинар «Совершенствование методики обучения языкам: площадка для обмена прогрессивными практиками». Форум с участием ученых, преподавателей, аспирантов и магистров проходит в восьмой раз.

С приветственными словами к участникам обратились директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов, профессор Эгейского университета Мустафа Онэр (Турция, Измир), профессор Махира Гусейнова (Азербайджан, Баку), заведующий кафедрой русского языка и литературы Бухарского государственного университета Отабек Носиров (Узбекистан, Бухара), декан филологического факультета Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ардак Бейсенбей (Казахстан, Алматы).

«Международный онлайн-семинар является важным мероприятием с точки зрения развития международного сотрудничества между преподавателями вузов и общеобразовательных организаций, вузами. Онлайн-семинар — полезная и очень интересная площадка для обсуждения проблем лингводидактики, языкознания, а также проблем в области тюркологии», — отметил Радиф Замалетдинов.

Для участия в семинаре поступило 133 заявки от преподавателей вузов, преподавателей родных и иностранных языков общеобразовательных учреждений, магистров и магистрантов из России, Турции, Китая, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Они занимаются проблемами преподавания и изучения родных и иностранных языков, а также актуальными проблемами тюркологии.

В качестве спикеров семинара выступили ученые разных стран и вузов. Альфия Юсупова в связи с 80-летием кафедры татарского языка и литературы ознакомила с ее историей и учеными, Елена Оганова предложила новые подходы к составлению учебно-методических материалов по турецкому языку, Г. Алиева рассказала о различиях гласных в азербайджанском и татарском языках, а Р. Бакенов — об аксиологическом подходе в преподавании казахского словообразования.

З. Р. Собирова представила опыт использования мобильных приложений в процессе формирования лексических навыков узбекских студентов. Также на семинаре Эльвира Денмухаметова ознакомила с деятельностью Центра стратегических исследований в области родных языков и культуры Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

Камила Билалова

