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Новости Татарстана и Казани
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В Казани фиксируют рост числа инфарктов из-за перепадов температур
За прошедшие выходные в Казани зафиксировали рост числа инфарктов на фоне резких перепадов температур, сообщает ГТРК «Татарстан».
Чтобы облегчить чувствительность к погоде эксперты советуют следить за состоянием сердца, сосудов, нервной системы – если организм в норме, зависимость от погоды меньше. Еще одной из частых рекомендаций является отказ от курения.
«Большая часть этих пациентов, которые к нам обращаются – это курящие, потому что их сосуды становятся эквивалентными 80-летним, они больше впитывают холестериновые бляшки», — рассказал заведующий Отделением кардиологии Республиканской клинической больницы Альберт Гильманов.
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