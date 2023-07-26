В Казани фиксируют рост числа инфарктов из-за перепадов температур

За прошедшие выходные в Казани зафиксировали рост числа инфарктов на фоне резких перепадов температур, сообщает ГТРК «Татарстан».

Чтобы облегчить чувствительность к погоде эксперты советуют следить за состоянием сердца, сосудов, нервной системы – если организм в норме, зависимость от погоды меньше. Еще одной из частых рекомендаций является отказ от курения.

«Большая часть этих пациентов, которые к нам обращаются – это курящие, потому что их сосуды становятся эквивалентными 80-летним, они больше впитывают холестериновые бляшки», — рассказал заведующий Отделением кардиологии Республиканской клинической больницы Альберт Гильманов.