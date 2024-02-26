В Казани ежегодно требуется строить не менее пяти школ

Ежегодно в столице Татарстана вводится 1,3 млн кв. метров жилья, в связи с чем имеется необходимость в строительстве не менее пяти школ на 7,4 тыс. мест в год. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Илья Коротихин.

«Продолжает решаться вопрос нехватки учебных мест и доступности получения образования детьми по месту их жительства. Так, в 2024 году планируется строительство двух школ на 1,2 тыс. мест каждая по улице Родина и в микрорайоне М-14 в районе улицы Андрея Адо, а также школы на 1,5 тыс. мест в ЖК „Весна“ в районе улицы Азата Аббасова», — добавил Коротихин.

Докладчик также отметил, что к сентябрю 2024 года планируется ввести в эксплуатацию три детских сада на 600 мест. Они расположены на улицах Бухарская, Ягодинская и в ЖК «Салават купере-2» у проспекта Заречье. Работы сейчас ведутся на всех этих объектах.