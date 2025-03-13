В Казани эвакуировали КДК им. Ленина из-за ложного звонка о террористической угрозе

В соцсетях сегодня появилась информация об эвакуации посетителей КДК им. Ленина в Казани.

Выяснилось, что эвакуация началась из-за ложного звонка от неизвестного, который сообщил, что в здании планируется террористическая атака. Участников фестиваля, который проходил в КДК, эвакуировали.

Сейчас все обследования проведены, угроза не обнаружена. Мероприятие с участием школьников отменено, дети находятся в сопровождении взрослых и родителей.