В Казани эвакуировали КДК им. Ленина из-за ложного звонка о террористической угрозе
В соцсетях сегодня появилась информация об эвакуации посетителей КДК им. Ленина в Казани.
Выяснилось, что эвакуация началась из-за ложного звонка от неизвестного, который сообщил, что в здании планируется террористическая атака. Участников фестиваля, который проходил в КДК, эвакуировали.
Сейчас все обследования проведены, угроза не обнаружена. Мероприятие с участием школьников отменено, дети находятся в сопровождении взрослых и родителей.