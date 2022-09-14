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Происшествия
14 сентября 2022  14:03
Полина Шевчук

В Казани эвакуировали детей и персонал детсада из-за замыкания в электрощитке

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Инцидент случился сегодня в одной из групп детского сада №376 в Казани. Произошло замыкание без горения в электрическом щитке, сообщает пресс-служба мэрии Казани в официальном телеграм-канале.

Хотя открытого огня не было, но из-за замыкания пошел дым, сработали датчики. Персонал детского сада оперативно вывел детей на улицу. 

«Сейчас дети находятся в других группах, а детский сад работает в штатном режиме. Жизни и здоровью детей и педагогов ничего не угрожает. Неисправность устранена, проводится уборка помещения», – говориться в сообщении мэрии.

 

#мэрия казани #короткое замыкание
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