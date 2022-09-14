В Казани эвакуировали детей и персонал детсада из-за замыкания в электрощитке

Инцидент случился сегодня в одной из групп детского сада №376 в Казани. Произошло замыкание без горения в электрическом щитке, сообщает пресс-служба мэрии Казани в официальном телеграм-канале.

Хотя открытого огня не было, но из-за замыкания пошел дым, сработали датчики. Персонал детского сада оперативно вывел детей на улицу.

«Сейчас дети находятся в других группах, а детский сад работает в штатном режиме. Жизни и здоровью детей и педагогов ничего не угрожает. Неисправность устранена, проводится уборка помещения», – говориться в сообщении мэрии.