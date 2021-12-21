В Казани эвакуировали 18 школ из-за сообщений о взрывных устройствах

В Казани из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах были эвакуированы дети и персонал в 18 школах. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

По данным источника агентства, на электронную почту учреждений пришло письмо о том, что в зданиях якобы заложены взрывные устройства. Администрация оперативно эвакуировала воспитанников и персонал. Подробности устанавливаются.

Эвакуация прошла в школах № 18, 17, 30, 39, 11, 47, 73, 1, 84, 28, 88 и в лицее №116.

Как рассказали агентству очевидцы, эвакуация учеников и персонала прошла в 39 школе.

«Учеников младших классов при эвакуации не стали выводить на улицу. Их перевели в соседнее здание, где с ними работают педагоги. Детей отдают только родителям из рук в руки», – поделилась с ИА «Татар-информ» мама одной из учениц школы.

