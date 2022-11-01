В Казани этой осенью продолжит курсировать один садоводческий маршрут

В этом году в Казани автобусы, курсирующие по садоводческим маршрутам, перевезли 708,5 тыс. пассажиров. С наступлением осени автобусы завершают работу – так, с сегодняшнего дня работу приостановили пять маршрутов – №№39с, 41с, 92с, 101с и 109с.

В качестве эксперимента автобусы маршрута №111с «Станция метро «Проспект Победы» – Жиркомбинат» продолжат курсировать по утвержденному графику.

В случае возникновения вопросов пассажиры могут обратиться по телефону горячей линии: +7(843)275-30-50, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Напомним, сезонные садоводческие маршруты запустили в столице Татарстана 15 апреля. Ежедневно на шести сезонных маршрутах курсировали 13 автобусов по наиболее популярным направлениям: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Новое Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик».